Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Sinop\'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarının yakalanması için çalışma başlattı. Kent merkezi ve Gerze ilçesinde gerçekleştirilen operasyonlarda zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

15.05.2024 15:39
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Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce kent merkezi ve Gerze ilçesinde daha önce belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Gerze, Sinop, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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