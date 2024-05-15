Sinop\'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

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Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce kent merkezi ve Gerze ilçesinde daha önce belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, 80 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.