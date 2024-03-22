Sinop\'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilik açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekiplerince kent merkezinde durdurulan bir araç ve içinde bulunan şüphelilerin üzerinde arama yapıldı.
Aramada, zanlıların üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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