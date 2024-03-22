Sinop\'ta uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesi davasında okul müdürünün oğluna tahliye kararı

Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T'nin 17 yaşındaki oğluna tahliye kararı verildi. Baba ile ilgili duruşmanın ise öğleden sonra görüleceği bildirildi. Müşteki avukatı, tahliye kararını kabul etmediklerini ve infaz kanunundaki düzenlemelerin adaletsiz olduğunu belirtti.