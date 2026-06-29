Sinop'ta Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Sinop'ta Yaz Spor Okulları Açıldı

Sinop\'ta Yaz Spor Okulları Açıldı
29.06.2026 14:32
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Sinop'ta Yaz Spor Okulları, çocukların spor eğitimi alması için açıldı. Vali Özarslan, sporun önemine değindi.

Sinop'ta Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Yaza hareketli giriyoruz" mottosuyla hayata geçirilen Yaz Spor Okulları açıldı.

Kentte çeşitli branşlarda çocuklara spor eğitimi verilmesini amaçlayan programın açılışı, 85. Yıl Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'nda düzenlenen törenle yapıldı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, törende yaptığı konuşmada, çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesinin, fiziksel gelişimlerinin desteklenmesinin ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarının hedeflendiğini söyledi.

Sporun çocukların sosyalleşmesine de önemli katkı sağladığını belirten Özarslan, "Eskiden çocuklar mahallelerde, sokaklarda arkadaşlarıyla oyun oynayarak büyüyordu. Günümüzde bu ortamlar büyük ölçüde değişti. Artık çocuklarımızın güvenli ortamlarda spor yapabilecekleri tesislerimiz, salonlarımız ve uzman antrenörlerimiz var. Spor, çocuklarımızın hem sağlıklı bireyler olarak yetişmesine hem de sosyalleşmesine önemli katkı sağlıyor." dedi.

Özarslan, çocukların takım ruhunu, paylaşmayı ve arkadaşlığı öğrenmeleri açısından bu tür faaliyetlerin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Konuşmanın ardından sporcular tarafından boks, jimnastik, güreş, hentbol, judo, masa tenisi ve tekvando gösterileri sunuldu.

Kaynak: AA

Güncel, Sinop, Yaşam, Spor, Son Dakika

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