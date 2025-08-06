Sinop'ta Yeni Sürücü Belgeleri %95 Kullanımda - Son Dakika
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Sinop'ta Yeni Sürücü Belgeleri %95 Kullanımda

06.08.2025 13:19
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Sinop'ta yeni sürücü belgelerinin kullanımı %95'e ulaştı, eski belgelerin yenileme süresi 2025'e uzatıldı.

Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Köse, kentte yeni tip sürücü belge kullanımının yüzde 95'e ulaştığını bildirdi.

Köse yaptığı açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin yenileme sürecinin 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.

Kentte yeni tip sürücü belge kullanımının yüzde 95'e ulaştığını belirten Köse, il genelinde halen 4 bin civarında kişinin eski tip sürücü belgesi taşıdığını kaydetti.

Köse, halen eski tip sürücü belgelerini kullanan vatandaşların mağdur duruma düşmemeleri için sürücü belgelerini en kısa sürede yenilemeleri gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü bazı vatandaşlarımız son gün yapılan başvurular nedeniyle sürücü belgesi için doktor olmaması izinli olması gibi durumlarda sağlık raporu alamadı veya evrak kayıt dosyalarında çeşitli eksiklerle karşılaştılar. Bundan dolayı işlemleri tamamlanamadı. Onun için vatandaşlarımız başvuru işlemlerini son güne bırakmadan sürücü belgelerini bir an önce almaları kendi yararlarına olacaktır. İşleri çözülemeyen uzayan böyle mağdur olan çok sayıda vatandaşımız oldu. Aslında vatandaşlarımız bu durumda kendilerini mağdur ediyorlar. Son tarihe bırakmamaları lazım. Sürücü kimlik değiştirme başvurusu 31 Ekim 2025 yılına uzatıldı diye vatandaşlarımız yine aynı hataya düşüp bu sürenin sonunu beklemeyip bir an önce başvurularını yapsınlar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Yeni Sürücü Belgeleri %95 Kullanımda - Son Dakika

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