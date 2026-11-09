Sinop TSO seçiminde Akbaş'ın mavi listesi 19 meclis üyeliğiyle çoğunluğu aldı - Son Dakika
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Sinop TSO seçiminde Akbaş'ın mavi listesi 19 meclis üyeliğiyle çoğunluğu aldı

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Sinop TSO seçiminde Akbaş\'ın mavi listesi 19 meclis üyeliğiyle çoğunluğu aldı
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Sinop TSO seçiminde Başkan Salim Akbaş'ın mavi listesi çoğunluğu elde etti. 1661 faal üyeden 1375'inin oy kullandığı seçimde 27 meclis üyeliğinin 19'u mavi, 8'i beyaz listeye gitti; seçilen üyeler yönetim kurulu başkanı ile meclis başkanını belirleyecek.

Sinop Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinde mevcut Başkan Salim Akbaş'ın mavi listesi çoğunluğu elde etti.

Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen seçimlerde Akbaş'ın mavi listesi ile Sedat Sever'in beyaz listesi yarıştı.

Odaya kayıtlı 1661 faal üyeden 1375'inin oy kullandığı seçimlerde, 12 meslek grubunun 8'inde mavi liste önde tamamladı. Oyların eşit çıktığı 12. meslek grubunda ise kura sonucu beyaz liste kazandı.

Seçim sonucunda 27 meclis üyeliğinin 19'unu mavi liste, 8'ini beyaz liste elde etti.

Akbaş, gazetecilere, kendilerine destek veren üyelere teşekkür ederek, "Biz 8 yıl boyunca gönüllere girdik, herkesin sevgisini kazandık. Üyelerimiz yine büyük bir çoğunlukla bize destek verdi. Şehrimize ekonomik ve ticari anlamda katkı sağlamak için kaldığımız yerden aynı kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Seçilen meclis üyeleri, yapacakları toplantıda oda yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve meclis başkanını belirleyecek.

Kaynak: AA
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