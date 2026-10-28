Sinop Türkeli'de jandarma, Oymayaka köyünde yıpranan Türk bayrağını yeniledi

Sinop Türkeli'de jandarma, Oymayaka köyünde yıpranan Türk bayrağını yenilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Oymayaka köyünde devriye gezen jandarma, Dikilitaş'taki kayalıkta direkteki Türk bayrağının yıprandığını fark etti. Ekipler yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi; bayrağın bir süre önce bölgede yaşayan vatandaşlarca asıldığı öğrenildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde jandarma ekipleri, yıprandığını fark ettikleri Türk bayrağını yenisiyle değiştirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oymayaka köyünde devriye görevi sırasında Dikilitaş olarak bilinen bölgedeki kayalıklar üzerinde bulunan direkteki Türk bayrağının rüzgar nedeniyle yıprandığını fark etti.
Bunun üzerine ekipler, kayalık alana çıkarak yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi.
Yıpranan bayrağın, bir süre önce bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından kayalık alandaki direğe asıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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