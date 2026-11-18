Sinop Türkeli'deki hastanede yangın tatbikatında mahsur kalan vatandaş kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Türkeli ilçesindeki Türkeli Devlet Hastanesinde itfaiye ekiplerince yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Senaryo gereği acil servis katında çıkan yangında mahsur kalan bir vatandaş kurtarılırken, hastane personeline uygulamalı yangına müdahale teknikleri gösterildi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde hastanede yangın tatbikatı gerçekleştirildi.
Türkeli Devlet Hastanesinde itfaiye ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği hastanenin acil servis katında çıkan yangında mahsur kalan bir vatandaş kurtarıldı.
Tatbikat sonunda itfaiye ekipleri tarafından hastane personeline uygulamalı olarak yangına müdahale teknikleri de gösterildi.
Kaynak: AA
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