Sinop'un Türkeli ilçesinde hastanede yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkeli Devlet Hastanesinde itfaiye ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği hastanenin acil servis katında çıkan yangında mahsur kalan bir vatandaş kurtarıldı.

Tatbikat sonunda itfaiye ekipleri tarafından hastane personeline uygulamalı olarak yangına müdahale teknikleri de gösterildi.