Sinop Türkeli ilçesinde orman personeline yangınla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Sinop Türkeli ilçesinde orman personeline yangınla mücadele eğitimi verildi

Sinop Türkeli ilçesinde orman personeline yangınla mücadele eğitimi verildi

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimde, İşletme Şefi Murat Boz tarafından personele yangına ilk müdahale konusunda teorik bilgiler aktarıldı. Uzman kişilerce yangına müdahale edilen araçların kullanımı da uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimde orman yangınlarına hızlı ve ilk müdahalenin önemi de vurgulandı.

13.02.2024 14:53
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Sinop'un Türkeli ilçesinde orman personeline yangınla mücadele eğitimi verildi.

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitimde, İşletme Şefi Murat Boz tarafından personele yangına ilk müdahale konusunda teorik bilgiler aktarıldı.

Ardından uzman kişilerce yangına müdahale edilen araçların kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Eğitimde orman yangınlarına hızlı ve ilk müdahalenin önemi de vurgulandı.

Kaynak: AA

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