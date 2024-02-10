Sinop'un Ayancık ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı - Son Dakika
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Sinop'un Ayancık ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Sinop\'un Ayancık ilçesinde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

Sinop'un Ayancık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın sonucu araçta hasar meydana geldi. Yalı Mahallesi Şehit Bülent Yalçın Sokak'ta M.U'nun kullandığı otomobilin motor kısmında çıkan yangın, sürücü tarafından fark edilerek araç yol kenarına park edildi ve itfaiyeye ihbarda bulunuldu. Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi.

10.02.2024 14:43
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Sinop'un Ayancık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobildeki yangın sonucu araçta hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi Şehit Bülent Yalçın Sokak'ta M.U'nun kullandığı otomobilin motor kısmında seyir halindeyken yangın çıktı.

Sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye ihbarda bulundu.

Ayancık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangında araçta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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