Sinop\'un Dikmen ilçesinde şehit piyade er Ercan Çelebi anıldı

Güncel

Sinop'un Dikmen ilçesinde şehit piyade er Ercan Çelebi, şehadetinin 34'üncü yılında kabri başında anıldı.

Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, "En büyük gücümüz, milli hafızamızdır. 3 Ağustos 1990 tarihinde şehit olan kahraman vatan evladımız Ercan Çelebi'yi şehadetinin sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz." Dedi.

Daha sonra ilçe jandarma komutanı, ilçe emniyet amiri, ilçe müftüsü ve vatandaşların katıldığı törende, şehidin mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.