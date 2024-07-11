Sinop'un Gerze ilçesinde çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

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Sinop'un Gerze ilçesinde dört katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

İlçe merkezi Çarşı Mahallesi'nde dört katlı bir apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Gerze Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında çatı katında hasar oluştu.

Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı da olay yerine gelerek, olayla ilgili bilgi aldı.