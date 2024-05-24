Sinop'un Gerze ilçesinde yağmur duası yapıldı - Son Dakika
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Sinop'un Gerze ilçesinde yağmur duası yapıldı

Sinop\'un Gerze ilçesinde yağmur duası yapıldı

Sinop'un Gerze ilçesine bağlı Boyalıca köyünde yağmur duası etkinliği düzenlendi. Vali Mustafa Özarslan, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, yöresel yemekler ikram edildi ve yağmurlu bir yılın yaşanması için dua edildi. Vali Özarslan, birliğin ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, kuraklık ve afetlerden korunmayı diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.

24.05.2024 15:39
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Sinop'un Gerze ilçesinin yağmur duası yapıldı.

Boyalıca köyündeki etkinliğe Vali Mustafa Özarslan, Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılara yöresel yemeklerin ikram edildiği etkinlikte, yağmurlu ve bereketli bir yılın yaşanması için yağmur duası yapıldı.

Vali Özarslan, burada yaptığı konuşmada, birliğin beraberliğin önemine değinerek, "Allah kuraklık göstermesin, Allah afetlerden milletimizi devletimizi korusun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Başta köy muhtarımız olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'un Gerze ilçesinde yağmur duası yapıldı - Son Dakika

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