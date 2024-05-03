Sinop Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Arasında Akademik İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Arasında Akademik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Sinop Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Arasında Akademik İş Birliği Protokolü İmzalandı

Sinop Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi arasında imzalanan protokol ile her iki kurum arasında eğitim, öğretim faaliyetleri, bilimsel ve teknolojik araştırmalar, sosyal ve kültürel iş birliği yapılacak.

03.05.2024 15:45  Güncelleme: 15:48
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Sinop Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi arasında "Akademik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu ile Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir arasında imzalanan protokole göre, her iki kurum arasında farklı alanlarda ortak çalışmalar yürütülecek.

Protokole göre kurumlar arasında başta eğitim, öğretim faaliyetleri olmak üzere bilimsel ve teknolojik araştırmalar, sosyal ve kültürel iş birliğine gidilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Taşdemir, uzun vadeli protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını dileyerek, üniversite olarak her alanda gelişmeye ve büyümeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Jandarma, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Arasında Akademik İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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