Sinop Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Arasında Akademik İş Birliği Protokolü İmzalandı

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Sinop Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi arasında "Akademik İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Şakir Uslu ile Rektör Prof. Dr. Şakir Taşdemir arasında imzalanan protokole göre, her iki kurum arasında farklı alanlarda ortak çalışmalar yürütülecek.

Protokole göre kurumlar arasında başta eğitim, öğretim faaliyetleri olmak üzere bilimsel ve teknolojik araştırmalar, sosyal ve kültürel iş birliğine gidilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Taşdemir, uzun vadeli protokolün her iki kuruma da hayırlı olmasını dileyerek, üniversite olarak her alanda gelişmeye ve büyümeye devam edeceklerini kaydetti.