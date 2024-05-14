Sinop Üniversitesi\'nde Kestane Gal Arısı ve Kahverengi Kokarca Mücadelesi Çalıştayı düzenlendi

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Sinop'ta, Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde Kestane Gal Arısı ve Kahverengi Kokarca Mücadelesi Çalıştayı düzenlendi.

Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen çalıştaya, akademisyenler, ziraat mühendisleri ve biyologlar katıldı.

Çalıştayda, gal arısı zararlısı ile kahverengi kokarca ile mücadele yöntemleri ve mücadelenin geldiği seviyeye görüşüldü.

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, burada yaptığı konuşmada, insanoğlunun da tüm canlılar gibi hayatının her aşamasında doğaya bağımlı olduğunu söyledi.

Gelişen teknoloji ve iklim değişiklikleriyle birlikte artık dünyanın en uzak köşelerine ulaşımın çok rahat sağlandığını vurgulayan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Çevre kirliliği, iklim değişikliği, doğal afetler, biyolojik ve teknolojik savaşlar canlıların doğal yayılış alanlarından farklı mekanlara taşınmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Bu nedenle ülkemizde de zararlı böcekler sebebiyle hem doğal alanlarda hem de tarımsal alanlarda ciddi zararlar oluşmuştur. Ülkemize ve şehrimize dışarıdan gelmiş olan ve doğal kestane ağaçları başta olmak üzere farklı bitkilere ciddi zararlar oluşturan kestane gal arısı ve kahverengi kokarcayla mücadele yöntemlerini geliştirilerek devam etmektedir. Bu anlamda yürütülen çalışmalar ışığında düzenlenmekte olan bu çalıştay ile geleceğe dönük yeni stratejiler belirleme fırsatı oluşacaktır."