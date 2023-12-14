Sinop Üniversitesi Rektörü, öğrencilerin davetine kayıtsız kalmadı

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, sosyal medya üzerinden kendisine mesaj atarak çiğ köfte yemeye davet eden öğrencilerin isteklerini yerine getirdi.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Sinop Mahmut Kefevi Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bir grup üniversite öğrencisi sosyal medya üzerinden Rektör Taşdemir'e mesaj atarak çiğ köfte yemeye davet etti.

Öğrencilerin davetine kayıtsız kalmayan Taşdemir, öğrencileri kaldıkları yurtta ziyaret ederek, kendileriyle çiğ köfte yedi.

Yemek sonrası bir süre öğrencilerle sohbet eden Taşdemir, öğrencilerin sorularını yanıtlayarak, tecrübelerini paylaştı.

Taşdemir, her zaman öğrencilerin yanlarında olduklarını belirterek, "Öğrencilerimize bu nazik davetlerinden dolayı teşekkür ederim. Biz de davetlerine kayıtsız kalmayarak onlarla güzel zaman geçirme fırsatı yakaladık." ifadelerini kullandı.