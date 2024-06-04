Sinop Üniversitesi Rektörü Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Şakir Taşdemir, öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Taşdemir, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak ve Genel Sekreter Şenol Metin ile Öğrenci Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Öğrenci yemekhanesinde incelemede bulunan Taşdemir, öğrencilerle sohbet ederek birlikte yemek yedi.

Öğrencilerin sorun ve taleplerini dinleyen Taşdemir, talepler üzerine eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.