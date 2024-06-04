Sinop Üniversitesi Rektörü Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Sinop Üniversitesi Rektörü Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Sinop Üniversitesi Rektörü Öğrencilerle Bir Araya Geldi

Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak ve Genel Sekreter Şenol Metin ile birlikte öğrenci yemekhanesini ziyaret etti. Taşdemir, öğrencilerle sohbet ederek sorun ve taleplerini dinledi ve eksikliklerin giderilmesi için talimat verdi.

04.06.2024 16:15
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Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Şakir Taşdemir, öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Taşdemir, beraberinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rıza Bayrak ve Genel Sekreter Şenol Metin ile Öğrenci Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti.

Öğrenci yemekhanesinde incelemede bulunan Taşdemir, öğrencilerle sohbet ederek birlikte yemek yedi.

Öğrencilerin sorun ve taleplerini dinleyen Taşdemir, talepler üzerine eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat verdi.

Kaynak: AA

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