Sinop Üniversitesi Tanıtım Günleri Başladı

2025–2026 Akademik Yılında yeni öğrencileriyle buluşmaya hazırlanan Sinop Üniversitesi, "Tanıtım ve Tercih Günleri" kapsamında stant açtı.

Aşıklar Caddesinde kurulan stantta, öğrenciler ve veliler bilgilendirilerek broşürler dağıttı.

Konuyla ilgili açıklama yapan, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, 2025–2026 Akademik Yılı öncesinde, aday öğrencilerle birebir temas kurmak, üniversite ve bünyesinde sunulan imkanları yakından tanıtmak amacıyla kent merkezinin en işlek yeri olan Aşıklar Caddesi'nde stant kurulduğunu söyledi.

Taşdemir, sözlerini şöyle devam etti:

"Sinop Üniversitesinin güçlü akademik kadrosunu, gelişen altyapısını, öğrenci merkezli yaklaşımını ve huzur dolu kampüs yaşamını yakından tanımak isteyen herkesi 11 Ağustos'a kadar saat 18.00'dan 23.00'a kadar sürecek olan tanıtım standına bekliyoruz."