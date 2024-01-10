 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sinop Vali Vekili Ali Osman Bulat, Çalışan Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Sinop Vali Vekili Ali Osman Bulat, Çalışan Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Sinop Vali Vekili Ali Osman Bulat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bulat, etkinlikte yaptığı konuşmada, gazetecilerin topluma doğru bilgi aktarma görevinin önemine vurgu yaparak, yerel medyanın gücünü ve başarısını takdir ettiğini belirtti. Bulat, tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve başarılar diledi.

Sinop Vali Vekili Ali Osman Bulat, Çalışan Gazetecilerle Bir Araya Geldi
10.01.2024 - 15:03,
Abone Ol

Sinop Vali Vekili Ali Osman Bulat, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolasıyla kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bulat, bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerle bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Özellikle Gazze'de yaşananları dünyaya duyurdukları sırada hayatını kaybeden gazetecilere Allah'tan rahmet dileyen Bulat, gazetecilerin doğru bilgiyi toplumun diğer kesimlerine aktarmada önemli bir görev üstlendiklerini vurguladı.

Medyanın, göremediklerini görmelerine ve farkına varamadıklarının farkına varmalarına katkı sunduğunu anlatan Bulat, şöyle konuştu:

"Tabii Sinop'ta da yerel medyamız çok güçlü. Yerel medyamızın çok güzel çalıştığına ve çok güzel işler yaptığına inanıyorum. En ufak bir sorunda medyanın bizi kendimize getirdiğine inanıyoruz. Yeni medya düzeninde de Sinop medyası gelişmeleri yakından takip ediyor. Sosyal medya haberciliğiyle geleneksek medyanın samimiyetini bize bir arada yaşatıyorlar. Bu anlamda tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bundan sonraki görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Gazeteciler Günü, Sinop, Etkinlikler, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinop Vali Vekili Ali Osman Bulat, Çalışan Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49
Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49 Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:51:36. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop Vali Vekili Ali Osman Bulat, Çalışan Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement