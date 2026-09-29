Sinop Valiliği, saatte 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtınaya karşı uyardı

Sinop Valiliği, saatte 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtınaya karşı uyardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Valiliği, kentte fırtına hızının saatte 75 kilometreye ulaşmasının beklendiğini bildirdi. Doğu Karadeniz'in batısında 6 ila 8 kuvvetinde beklenen fırtınanın 30 Eylül sabahına kadar etkili olacağı, deniz ulaşımında aksamaya karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.
Sinop'ta fırtınanın hızının saatte 75 kilometreye ulaşmasının beklendiği bildirildi.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Doğu Karadeniz'in batısında 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiği belirtildi.
Kentte fırtınanın saatteki hızının 75 kilometreye ulaşmasının öngörüldüğü aktarılan açıklamada, 30 Eylül Çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA
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