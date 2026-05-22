ŞİÖ Bilim ve Teknoloji Bakanları Toplantısı Bişkek'te
ŞİÖ Bilim ve Teknoloji Bakanları Toplantısı Bişkek'te

ŞİÖ Bilim ve Teknoloji Bakanları Toplantısı Bişkek\'te
22.05.2026 19:09
Kırgızistan, ŞİÖ üyesi ülkelerle teknolojik işbirliği ve 'Yeşil Teknoloji Koridoru' projesini tanıttı.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üye ülkelerinin Bilim ve Teknoloji Bakanları 10. Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi.

Kırgızistan Bilim, Yüksek Öğretim ve Yenilikler Bakanı Gülzat İsamatova'nın başkanlık ettiği toplantıda, ŞİÖ üye ülke Rusya, Çin, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve İran'dan heyetler yer alırken Belarus, Pakistan ve Hindistan toplantıya çevrim içi katıldı.

Bilim, inovasyon, dijitalleşme ve teknolojik modernleşme alanlarında karşılıklı deneyim paylaşımlarının yapıldığı toplantıda, üye ülkelerin teknolojik dönüşüm süreçlerini hızlandıracak ortak projeler masaya yatırıldı.

Kırgızistan'dan "Yeşil Teknoloji Koridoru" önerildi

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kırgızistan Bilim, Yüksek Öğretim ve Yenilikler Bakanı Gülzat İsamatova, ŞİÖ üye ülkelerin teknoloji parklarını ve entelektüel kaynaklarını bir araya getirmeyi hedefleyen, iklim izleme, su kaynakları yönetimi, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım alanlarında ortak dijital sistemlerin oluşturulmasını öngören "Yeşil Teknoloji Koridoru" projesini sundu.

Avrasya bölgesinde geleceği şekillendirecek "birleşik bir bilgi ekosistemi" kurmaya başladıklarını belirten İsamatova, şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka, dijital dönüşüm, kuantum teknolojileri ve biyoteknoloji, artık soyut birer terim değil, günlük gerçekliğimizdir. Şu an Dördüncü Sanayi Devrimi'nin tam merkezindeyiz. İnsan sermayesi, insan zekası ve bunun teknolojiye dönüştürülme hızı, artık devletlerin en önemli stratejik kaynağı haline gelmiştir. Bugün bu teknoloji transferinin hızını kontrol edenlerin, kendi ekonomik geleceklerini de kontrol ettikleri açıkça görülmektedir."

"Sınır tanımayan tehditlere karşı ortak araştırma merkezleri kurulmalı"

Küresel iklim değişikliğinden siber güvenliğe kadar uzanan modern tehditlerin ulusal sınırları ortadan kaldırdığına dikkati çeken İsamatova, bu ortak zorluklarla tek başına mücadele edilemeyeceğini vurguladı.

İsamatova, küresel tehditlere karşı Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin bilimsel çabalarını birleştirmesi ve ortak araştırma merkezleri kurması gerektiğinin altını çizdi.

"Yeşil Teknoloji Koridoru Kırgızistan için hayati önem taşıyor"

Toplantıda konuşan Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Ulan Mamatkanov da Yeşil Teknoloji Koridoru'nun Kırgızistan için hayati önem taşıdığını belirtti.

Mamatkanov, Kırgızistan'ın bu projeyi, üye devletlerin çabalarını birleştirecek, çevre dostu teknolojileri, iklim çözümlerini, enerji verimliliğini ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik edecek güçlü bir mekanizma olarak gördüğünü ifade etti.

Toplantı, protokolün imzalanmasıyla sona erdi.

Kırgızistan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Bişkek'te düzenlenecek ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 19:21:27.
