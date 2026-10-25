SİPER Ürün-2 havada hedef değiştirerek ilk kez yeni hedefini imha etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

SİPER Ürün-2 havada hedef değiştirerek ilk kez yeni hedefini imha etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SİPER Ürün-2, gerçekleştirilen atış testinde uçuş sırasında hedef değiştirme kabiliyetini ilk kez başarıyla sergiledi. Haluk Görgün, Çelik Kubbe'nin uzun menzilli katmanının güçlendiğini belirterek projede görev alan yaklaşık 1000 alt yüklenici firmaya teşekkür etti.

Türkiye'nin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER Ürün-2, yeni kabiliyetini başarılı atış testiyle sahada ispatladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli hava ve füze savunmasına, etkinliğini artıracak kritik yetkinlikler kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

SİPER Ürün-2'nin, belirli bir hedefe doğru ateşlendikten sonra havadayken güncellenen yeni hedefini imha ederek çevikliğini ve etkinliğini bir kez daha başarıyla sergilediğini bildiren Görgün, şunları kaydetti:

"Gök Vatan'ın savunmasında Çelik Kubbe'nin uzun menzilli katmanını güçlendiriyor, değişken tehditlere karşı reaksiyon kapasitemizi artırıyoruz. SİPER projesinde görev alan yaklaşık 1000 alt yüklenici firmamız, ekosistemimiz içinde kendi yetkinliklerini geliştiriyor. Firmalarımız edindikleri kabiliyetler ve yetiştirdikleri nitelikli insan kıymeti ile savunma sanayii projelerimizin başarıya ulaşmasını sağlıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayimizi adım adım inşa ediyoruz. SİPER Ürün-2 projesinde görev alan Başkanlığımız personeline, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE ekipleri ile tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum."

Operasyonel esneklik artıyor

ROKETSAN'dan yapılan açıklamada, gökyüzünde değişen senaryolara SİPER Ürün-2 ile çevik yanıt verildiği belirtildi.

SİPER Ürün-2'nin, gerçekleştirilen atışta uçuş sırasında hedef değiştirme kabiliyetini ilk kez başarıyla sergilediği vurgulanan açıklamada, "Değişen tehdit senaryolarına karşı geliştirdiğimiz ileri kabiliyetlerle Çelik Kubbe'mizin etkinliğini güçlendiriyor, hava savunmamızda operasyonel esnekliği artırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

ASELSAN'dan yapılan paylaşımda ise Türkiye'nin katmanlı hava savunma kabiliyetinin uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER 2'nin kritik bir başarıya daha imza attığına işaret edildi.

Paylaşımda, "SİPER 2, denize yakın seyreden hedeflere karşı angajman kabiliyetlerini başarıyla icra etti. İlk hedefe angajman ve ateşleme sonrası füzeyi ikinci hedefe angajman değiştirme, ara safha güdüm ve terminal güdüm yetenekleri test edildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
Haluk GörgünTeknolojiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
Yanartaş’ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor Yanartaş'ın bazı alev çıkışları söndü, diğer noktalarda yanma sürüyor
Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı Tarlada bulduğu 156 milyon yıllık miras elde kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kiminle savaştasınız“ sorusuna Özgür Özel’den yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kiminle savaştasınız" sorusuna Özgür Özel'den yanıt
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
17:24
Inter bitti demeden bitmez 7 dakikada muhteşem geri dönüş
Inter bitti demeden bitmez! 7 dakikada muhteşem geri dönüş
16:58
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı
Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı
16:30
Samsunspor’dan TFF’ye flaş çağrı: Gereğini yapın
Samsunspor'dan TFF'ye flaş çağrı: Gereğini yapın
15:58
Görüntü Paris’ten Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
Görüntü Paris'ten! Protestolar sırasında evi harabeye çevirdiler
15:38
Cenaze dönüşü korkunç son 22 kişi hayatını kaybetti
Cenaze dönüşü korkunç son! 22 kişi hayatını kaybetti
15:14
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Sipariş bebek çetesinde ülke ülke fiyat pazarlığı: Gürcistan, Amerika fazla verir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 17:38:45. #.0.2#
SON DAKİKA: SİPER Ürün-2 havada hedef değiştirerek ilk kez yeni hedefini imha etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei