Şiran'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince, kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik eş zamanla operasyon düzenlendi.

Şüpheli B.T'nin adresinde yapılan aramada 6 bin 450 dolu, 1200 de boş makaron ele geçirildi.

B.T. hakkında başlatılan adli işlem devam ediyor.