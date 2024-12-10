Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince, kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik eş zamanla operasyon düzenlendi.
Şüpheli B.T'nin adresinde yapılan aramada 6 bin 450 dolu, 1200 de boş makaron ele geçirildi.
B.T. hakkında başlatılan adli işlem devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Şiran'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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