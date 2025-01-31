Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İ.Y. (30) idaresindeki 06 EVL 327 plakalı otomobil, Mertekli Mahallesi mevkisinde, S.T'nin (35) kullandığı 24 EL 662 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile O.A. (25) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Şiran Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Şiran'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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