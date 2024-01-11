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Sırbistan Cumhurbaşkanı ABD'nin Kosova'ya tanksavar füzesi satma kararını hayal kırıklığıyla karşıladı - Son Dakika
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Sırbistan Cumhurbaşkanı ABD'nin Kosova'ya tanksavar füzesi satma kararını hayal kırıklığıyla karşıladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin Kosova'ya Javelin tanksavar füzesi satma kararını hayal kırıklığıyla karşıladıklarını belirtti. Vucic, ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Christopher Hill ile yaptığı görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Sırbistan'ın ABD ile ekonomi alanındaki işbirliğini sürdürmek istediği ve altyapı alanında önemli sözleşmelerin imzalanacağı ifade edildi. Vucic, bölgedeki barışın korunması için sorumlu davranacaklarını vurguladı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı ABD\'nin Kosova\'ya tanksavar füzesi satma kararını hayal kırıklığıyla karşıladı
11.01.2024 - 19:23,  Güncelleme: 19:26
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin Kosova'ya Javelin tanksavar füzesi satma kararını onaylamasını hayal kırıklığı ile karşıladıklarını belirtti.

Vucic, başkent Belgrad'da, ABD'nin Belgrad Büyükelçisi Christopher Hill'i kabul etti.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Sırbistan'ın ABD ile ekonomi alanındaki işbirliğini sürdürmek istediği, altyapı alanında ise gelecek dönemde önemli sözleşmelerin imzalanacağı belirtildi.

Büyükelçi Hill'in, ABD'nin, Kosova'nın Javelin tanksavar füzesini satın alma talebini onayladığına dair Vucic'i bilgilendirdiğine işaret edilen açıklamada, Vucic'in, "Bu bilgi Sırbistan için büyük hayal kırıklığı ancak ABD ile ikili ilişkilerimizi korumak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Vucic'in, "Bizim için önemli olan bölgedeki barış ve onun korunması. Sırbistan, Balkanlar'daki istikrarı korumak için sorumlu davranmaya devam edecek." ifadelerine de yer verildi.

Kaynak: AA
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