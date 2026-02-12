Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Ankara'da

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin giriş kapısında karşıladı. Merdivenlerde Türkiye ve Sırbistan bayrakları önünde fotoğraf çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, daha sonra baş başa görüşmeye geçti" denildi.