Belgrad\'da 15 Temmuz anma töreni

Sırbistan'da, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma programı gerçekleştirildi.

Büyükelçilikte düzenlenen törene, Büyükelçi İlhan Saygılı, Azerbaycan'ın Belgrad Büyükelçisi Kamil Khasiyev, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı Abdullah Eren, şehit çocukları ve yakınları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Saygılı, burada yaptığı konuşmada, Türk demokrasi tarihinde 15 Temmuz'un bir mihenk noktası olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla dünya tarihinde ilk kez siyasi görüşü, dini inancı, etnik kökeni ne olursa olsun, milyonlarca vatandaşın sokaklara çıktığını belirten Saygılı, "Vatandaşların meydanlara çıkıp, canları pahasına demokrasilerine, iradelerine sahip çıkmasının belki de tek örneği." dedi.

Şehitleri ve gazileri şükranla andıklarını aktaran Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

"Ben ilk kez şehit çocuklarımızla beraber 15 Temmuz etkinliğine katılıyorum. Onun da verdiği özel bir heyecan var. Çok teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu gerçekleştiren TİKA'mıza da Başkanımıza da içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Hain terör örgütü FETÖ'nün yıllarca devletin içine sızma çabaları ve sonuçta zehirlediği bir grup tarafından gerçekleştirilemeyen, akim kalan bir girişim."

Saygılı, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara'da olduğunu, yurt dışındaki elçiliklerin ele geçirilmesini önlemek için koordinasyon sağladığını aktardı.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinde de vatandaşların sokağa çıktığını kaydeden Saygılı, "Bunlar tabii hiçbir zaman unutulmayacak çok büyük destekler. Her zaman hafızalarda yer alacaktır." diye konuştu.

TİKA, 10 ülkede 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ağırlıyor

TİKA Başkanı Abdullah Eren de milletlerin tarihinde hem toplumsal hem siyasi tarihlerinde önemli dönüm noktaları olduğuna işaret etti.

Eren, 15 Temmuz 2016'da toplumsal ve siyasi tarih açısından bir kırılma noktasına şahitlik ettiklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Türk milleti tüm askeri darbelerden veya girişimlerden sonra kendi iradesini sandık yoluyla her zaman göstermiş. 15 Temmuz'un farkı ise milletimiz o gece bizatihi kendi elleriyle, ikinci bir başka uyarıya, başka bir uyarana gerek kalmadan hem milli iradesini korumuş hem de Türkiye'deki demokrasi ortamını korumuştur. 15 Temmuz'un bir farkı da örgütlü bir biçimde ve tabii yurt dışındaki mahfillerin yönetmiş olduğu bir örgütün milletimizin iradesine kastettiği bir akşamdı. Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz öncesi aslında hem konuşmalarıyla hem politikalarıyla milletimizi hazırladı. Toplumda da işin doğrusu bir farkındalık vardı bu çeteyle, bu örgütle, bu terör örgütüyle alakalı."

Eren, TİKA'nın 10 ülkede yaptığı organizasyonla 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ağırladığını da sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Jandarma Albay Rıdvan Uysal da günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Programda ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü anlatan video gösterildi ve fotoğraf sergisi açıldı.