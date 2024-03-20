Sırbistan\'da Ana Brnabic Meclis Başkanlığına seçildi

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Sırbistan'da Meclis Başkanlığı görevine, bugüne kadar Başbakanlık görevini sürdüren Ana Brnabic seçildi.

Ülkede 17 Aralık 2023'te yapılan erken genel seçimin ardından yeni Meclis üyeleriyle bugün gerçekleştirilen oturumu, en yaşlı milletvekili sıfatıyla Stojan Radenovic başlattı.

250 sandalyeli Ulusal Meclis'teki oturumdaki oylamaya 158 milletvekili katıldı. Sırbistan'da 2017'den beri Başbakan olarak görev yapan Brnabic, oturuma katılan milletvekillerinden 153'ünün desteğini aldı.

Oturumda, "Sırbistan şiddete karşı" ittifakı milletvekilleri, masalara vurarak seçimi protesto etti.

Bu arada, geçici hükümetin Başbakanlık görevinin, Dışişleri Bakanı İvica Dacic'e devredildiği belirtildi.

Meclis Başkanlığına seçilen 48 yaşındaki Brnabic, Yerel Yönetimler Bakanlığı görevinin ardından, 2017'de Başbakan olarak göreve gelmişti.

Bu arada ülkede yeni hükümetin kısa sürede kurulması beklenirken, çoğunluğun sağlanmadığı ve Belediye Meclisi'nin kurulamadığı Belgrad Belediyesi'ndeki yerel seçimlerin 2 Haziran'da tekrarlanması planlanıyor.

Sırp İlerleme Partisi, 250 sandalyeli meclise 129 milletvekilini sokmayı başardı

Sırbistan'da erken yerel ve genel seçimler 17 Aralık 2023'te yapılmış, muhalefet, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) yüzlerce kişinin otobüslerle Belgrad'a getirilerek oy kullandığını belirtmiş ve bu usulsüzlüğün ortadan kaldırılması için seçimin iptalini talep etmişti.

Muhaliflerin çağrısıyla 18 Aralık 2023'te toplanmaya başlayan göstericiler, günlerce seçim sonucuna itiraz etmişti.

Devlet Seçim Komisyonunun (RIK), 12 Ocak'ta açıkladığı resmi sonuçlarda, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan Durmamalı" ittifakının, oyların yüzde 46'sını alarak seçimi zaferle tamamladığını ve 250 sandalyeli meclise 129 milletvekilini sokmayı başardığını duyurmuştu.???????