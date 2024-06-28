Sırbistan'da Binlerce Çevreci Lityum Madeni Projesini Protesto Etti

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Sırbistan'ın batısındaki Loznica kentinde binlerce çevreci, lityum madeni çıkarma projesini protesto etti.

Sırbistan Çevre Örgütleri İttifakı (SEOS), İngiltere- Avustralya merkezli metal ve madencilik şirketi Rio Tinto'nun Sırbistan'ın desteğiyle Loznica'da yürüttüğü lityum çıkarma projesine karşı gösteri düzenledi.

Muhaliflerin de desteklediği gösteriye binlerce çevreci aktivist katıldı.

Göstericiler, "Sağlıklı bir çevre hakkı" ve "Rio Tinto'ya karşı" yazılı dövizler açtı.

Bu arada, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, lityum madeninin çıkarılmasına Sırbistan vatandaşlarının karar vermesini istediğini ve bunun hemen verilecek bir karar olmadığını söylemişti.

Sırbistan'da halk, söz konusu projeyi protesto etmek için uzun yıllardır belirli aralıklarla gösteriler düzenliyor.

Rio Tinto, Loznica'daki lityum madeni rezervlerini 2004'te keşfetmişti.