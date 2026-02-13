Sırbistan\'da Kök Hücre Bağışı Kampanyası

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki anaokulunda, lösemi hastalarına destek olmak amacıyla kan ve kök hücre bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

TMV'nin Belgrad'daki Baby Palace Anaokulu'nda "Hayat Bağışla" adı verilen kampanyaya, Akut Lösemilere Karşı Mücadele Derneği ile Sırbistan Kan Transfüzyon Enstitüsü de destek verdi. Kampanyaya velilerin yanı sıra öğretmenler ve çalışanlar da katıldı.

Akut Lösemilere Karşı Mücadele Derneği Başkanı Predrag Slijepcevic, yaptığı açıklamada, etkinliğin ilk kez bir okul öncesi eğitim kurumunda düzenlendiğini belirterek, kampanyayı geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Slijepcevic, ebeveynlerden başlayarak çocuklara uzanan bir bilinçlendirme süreci oluşturmak istediklerini, kan ve kök hücre bağışı bilincinin artırılmasının daha fazla hayatın kurtarılması anlamına geldiğini ifade etti.

Baby Palace Anaokulu Müdürü Sladana Perkovic ise derneğin çağrısına yanıt vererek insani yardım kampanyasını hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını, TMV'deki tüm velileri kampanyaya davet ettiklerini kaydetti.

Perkovic, gönüllü kan bağışının toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını, kampanya kapsamında gönüllü kan bağışlarının yanı sıra kök hücre donörleri kaydına başvuruların da alındığını sözlerine ekledi.

Yetkililer, lösemi ve diğer hematolojik hastalıklarla mücadelede gönüllü bağışçı sayısının artırılmasının hayati önem taşıdığına işaret ediyor.