Sırbistan'da Parlamento Kaosa Sahne Oldu

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- Sırbistan'da muhalif vekiller parlamentoda sis bombası attı

- Bir milletvekili felç geçirdi

BELGRAD - Sırbistan parlamentosunda muhalif milletvekilleri, hükümet politikalarına tepki göstermek ve öğrenci protestolarına destek olmak amacıyla salona sis bombası ve işaret fişekleri attı. Parlamento Başkanı Ana Brnabic, milletvekili Jasmina Obradovic'in inme geçirdiğini ve yaşam mücadelesi verdiğini açıklarken, 8 aylık hamile olan milletvekili Sonja Ilic'in baygınlık geçirdiğini, milletvekili Jasmina Karanac'ın ise başına isabet eden yabancı maddeyle yaralandığını aktardı.

İktidar karşıtı protestoların sürdüğü Sırbistan'da parlamento, 3 ayı aşkın aranın ardından gerçekleştirdiği ilk oturum kaosa sahne oldu. Sırp İlerleme Partisi liderliğindeki iktidar koalisyonunun muhalefetin karşı çıktığı oturum gündemini kabul etmesiyle tansiyon yükseldi. Parlamento başkanına yönelen muhalif milletvekilleri ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı. Muhalif vekiller salona kırmızı ve siyah renkli sis bombaları ile işaret fişekleri attı, "Sırbistan, rejimin düşmesi için ayağa kalkıyor" yazılı pankart açtı. Daha sonra iktidar ve muhalif vekiller arasında çıkan kısa süreli arbedede vekillerin yumurta da fırlatmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Atılan sis bombaları nedeniyle bazı vekiller zor anlar yaşadı.

"Obradovic inme geçirdi, yaşam mücadelesi veriyor"

Parlamento Başkanı Ana Brnabic, iktidar partisi SNS'den milletvekili Jasmina Obradovic'in inme geçirdiğini ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Brnabic, "Milletvekili Jasmina Obradovic inme geçirdi ve hayatı tehlike altında. Kendisi, üzerine ses bombası attığınız için yaşam mücadelesi veriyor. Muhalif vekillere sesleniyorum, eğer Jasmina'ya bir şey olursa, hayatını kaybederse, Sırbistan'da daha önce hiç kimsenin şahit olmadığı bir şey başlatmış olacaksınız" dedi. Brnabic 8 aylık hamile olan SNS milletvekili Sonja Ilic'in baygınlık geçirdiğini, Sırbistan Sosyal Demokrat Partili milletvekili Jasmina Karanac'ın ise başına isabet eden yabancı maddeyle yaralandığını aktardı. Yaşanan kargaşaya rağmen parlamentonun çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Brnabic, "Sırbistan için verilen mücadelenin durmasını istiyorsanız bizi öldürmeniz gerek" ifadeleriyle muhaliflere seslendi. Brnabic, "Bizi öldürmeniz gerekir. Bizi başka türlü durduramazsınız. Ben çalışmaya devam edeceğim. Ben Sırbistan için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Bakanlar da sis bombaları ve yaşanan kaosa rağmen teklif edilen yasaları parlamentoya sunmaya başladı. Bakanların konuştuğu muhaliflerin ıslık ve tezahüratlarla oturumu engellemeye çalıştığı görüldü.

Sırbistan'da öğrenci protestoları, dört ay önce bir tren istasyonu çatısının çökmesi sonucu 15 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından başlamıştı.