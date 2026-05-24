Belgrad\'da Türk Mutfağı Haftası Tanıtımı

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Türk mutfak kültüründen lezzetlerin tanıtıldığı program yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 21-27 Mayıs'ta kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği tarafından düzenlenen programda Türk mutfağından 5 farklı yemek tanıtıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, programda yaptığı konuşmada, Türk gastronomisinin zenginliğinin özellikle benzer mutfak mirasına sahip bölgelerde ve dünya çapında tanıtılmasının amaçlandığını ifade etti.

Etkinliğin bu yıl beşinci kez düzenlendiğini belirten Saygılı, organizasyonun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimi ve "Türk Mutfağı" kitabı çalışmasıyla ortaya çıktığını söyledi. Saygılı, büyükelçilikler ve diplomatik temsilcilikler aracılığıyla Türk mutfağını dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını aktardı.

Balkanlar ile Türkiye'nin ortak tarihten beslenen benzer gastronomi geleneklerine sahip olduğuna değinen Saygılı, bu kültürel yakınlığın mutfaklara da yansıdığını dile getirdi.

Programa Sırbistan'dan üst düzey devlet yetkililerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.