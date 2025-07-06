Sırbistan\'da Yeni Otoyol Açıldı

LUCANİ, 6 Temmuz (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic cumartesi günü E-763 "Milos Veliki" Otoyolu'nun Pakovrace ile Pozega arasındaki son bölümünün açılışını yaptı. Bu açılışla birlikte otoyolun 30,9 kilometrelik Preljina-Pozega bölümünün tamamı hizmete girmiş oldu.

Açılış törenine Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Li Ming de katıldı.