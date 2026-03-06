Sırbistan'dan Nahçıvan Saldırılarına Kınama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sırbistan'dan Nahçıvan Saldırılarına Kınama

06.03.2026 20:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan, Nahçıvan’a düzenlenen İHA saldırılarını kınadı ve Azerbaycan'a destek verdi.

Sırbistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıları kınadı.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırbistan, Nahçıvan'da yaşanan ve bölge ile halkın güvenliğini tehdit eden son olayı kabul edilemez bulmaktadır. Saldırıları kınıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sırbistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine tam destek verdiği belirtilen açıklamada, "Sırbistan, barış, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'na saygı gösterilmesi ilkelerine ve Azerbaycan ile ilişkilerin daha da güçlendirilmesine olan bağlılığını kararlılıkla sürdürmektedir." sözleri kullanıldı.

Nahçıvan'a İHA saldırısı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, dün Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne İran topraklarından İHA'larla saldırılar düzenlendiğini duyurmuştu.

İHA'lardan biri Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına, diğeri ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düşmüştü. Saldırılarda havalimanı binası zarar görmüş ve 4 sivil yaralanmıştı.

İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu, Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve protesto notası verilmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, saldırıları "terör eylemi" olarak nitelendirmiş ve misilleme eylemleri hazırlayıp uygulamaları için orduya talimat vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, saldırıyla "bağlantılarının olmadığını, ülkesini suçlamak için İsrail tarafından yapıldığını" iddia etmişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Azerbaycan, Orta Doğu, Diplomasi, Sırbistan, Nahçıvan, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sırbistan'dan Nahçıvan Saldırılarına Kınama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeraltı tesisini bombaladı ABD ve İsrail, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeraltı tesisini bombaladı
Stattan çıkarılmıştı Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu Stattan çıkarılmıştı! Irkçı söylemde bulunduğu iddia edilen taraftarın akıbeti belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez’den İsrail’in saldırdığı Lübnan’a destek İspanya Başbakanı Sanchez'den İsrail'in saldırdığı Lübnan'a destek
Trump, İran’ı nasıl katlettiğini Messi’nin yanında anlattı Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı
İran’dan İsrail’e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı İran'dan İsrail'e balistik füze yağmuru: Gökyüzü alev aldı

21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
21:00
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor Bomba iddia yanıt buldu
Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi dahil oluyor? Bomba iddia yanıt buldu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 21:54:34. #7.12#
SON DAKİKA: Sırbistan'dan Nahçıvan Saldırılarına Kınama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.