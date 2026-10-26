Sırbistan seçimini Öğrenciler Listesi yüzde 52 oyla kazandı, Vucic kaybetti - Son Dakika
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Sırbistan seçimini Öğrenciler Listesi yüzde 52 oyla kazandı, Vucic kaybetti

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Sırbistan seçimini Öğrenciler Listesi yüzde 52 oyla kazandı, Vucic kaybetti
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Sırbistan'da dünkü parlamento seçimini uzman, doktor, sanatçı ve akademisyenlerden oluşan Öğrenciler Listesi yaklaşık yüzde 52 oyla kazandı. Vucic'in listesi yüzde 39 oyda kaldı ve 12 yıllık yönetimi sona ererken Belgrad'da on binlerce kişi zaferi kutladı.

Sırbistan'da parlamento seçimini; uzmanlar, doktorlar, sanatçılar ve akademisyenlerden oluşan "Öğrenciler Listesi" kazandı. Aleksandar Vucic yenilgiyi kabul etti.Sırbistan'da dünkü seçimler 12 yıllık Aleksandar Vucic yönetiminin sonu oldu. Açıklanan son tahminlere göre, Vucic karşısında yarışan "Öğrenci Listesi" yaklaşık yüzde 52 oyla sandıktan mutlak çoğunluğu elde ederek çıktı. 2014'ten bu yana önce başbakan ardından cumhurbaşkanı olarak ülkeyi zaman zaman otoriter bir çizgide yöneten Vucic'in "Birleşik Sırbistan" listesi ise yüzde 39 oranında oy alabildi.

İlk sonuçların ardından sokağa çıkan on binlerce kişi, öğrenci hareketinin zaferini sabahın ilk saatlerine kadar kutladı. Belgrad sokaklarında göstericiler "Vucic tarihe karıştı" sloganları attı.

"Bu seçimi kaybettiğimiz açık" diyerek yenilgiyi kabul eden Vucic, görev süresi sınırı nedeniyle seçimler öncesinde cumhurbaşkanlığından istifa etmiş ve yarışa başbakan adayı olarak girmişti.

Öğrenci listesi ağırlıklı olarak uzmanlardan, doktorlardan, sanatçılardan ve akademisyenlerden oluşuyor. Yeni hükümetin başına kimin geçeceği ise henüz belirsizliğini koruyor.

"Ülkemizde bir daha zorba olmayacak"

Başkent Belgrad'da yapılan kutlamalar vuvuzelalar, araç kornalarının sesi ve havai fişekler eşliğinde gerçekleşirken vatandaşlar sokaklarda ve evlerinin pencerelerinden Sırbistan bayrağı salladı.

Öğrenci listesinin birinci sırasında yer alan İliya Sırdanovic ise ilk açıklamasında, "Ülkemizde bir daha asla zorba olmayacak" ifadelerini kullandı.

Yerel medyanın haberlerine göre seçimlere katılım yaklaşık yüzde 70 ile son 30 yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Yurt dışındaki sandık noktalarında da beklenmedik bir yoğunluk yaşandı: Paris, Prag, Bern, Viyana ve Stuttgart gibi şehirlerde Sırp seçmenler oy kullanabilmek için saatlerce sıra bekledi.

Sandık başında şiddet olayları

Seçim süreci çok sayıda usulsüzlük ve şiddet olayıyla gölgelendi. Geç açılan sandık yerleri, oy satın alma girişimi iddiaları ve şiddet içeren vakalar dahil çok sayıda olay kayda geçti.

Sırbistan'ın güneyindeki Niş kenti yakınlarında ise kimliği belirsiz yaklaşık 30 kişinin bir sandık yerine baskın düzenleyerek orada bulunanları darp ettiği bildirildi.

Belgrad'ın bir banliyösünde de maskeli bir grubun, seçim sandığı çevresinde genç erkeklerden oluşan bir gruba sopa ve meşalelerle saldırdığı öğrenildi. Belgrad'ın bir diğer bölgesinde de kimliği belirlenemeyen kişilerin bekleyen seçmenlere biber gazıyla saldırdığı aktarıldı. Avrupa Birliği'nin (AB) Belgrad Büyükelçisi Andreas von Beckerath, yaşanan olaylar karşısında "derin kaygı" duyduğunu açıkladı.

KNA/ ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle
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