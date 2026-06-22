Sirkeci Garı Kültür ve Yaşam Merkezi Oluyor - Son Dakika
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Sirkeci Garı Kültür ve Yaşam Merkezi Oluyor

Sirkeci Garı Kültür ve Yaşam Merkezi Oluyor
22.06.2026 10:36
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Sirkeci Garı'nın restorasyonu, geçmişin izlerini koruyarak kültürel bir merkez haline getirilecek.

İstanbul'un tarihi yarımadasında şehrin hafızasını taşıyan önemli yapılardan Sirkeci Garı, yürütülen çalışmalarla yeniden şehrin kültür ve yaşam rotalarından biri olmaya hazırlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, garda yürütülen restorasyon ve dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmaların ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ersoy, Sirkeci Garı'nın Anadolu'dan gelenler için Avrupa'ya ve Rumeli'ye açılan en önemli geçiş noktalarından biri olduğunu ve savaş dönemlerinde göç hareketleri ile asker sevkiyatlarının da bu bölgeden gerçekleştirildiğini belirtti.

Batıdan doğuya gelen yabancıların ilk uğrak noktalarından birinin de Sirkeci olduğunu kaydeden Ersoy, "Sirkeci Garı, hem bir taşıma-ulaşım aksı hem de şehrin hafızası olarak değerlendirdiğimiz zaman çok farklı fonksiyonları, anıları olan bir yer." değerlendirmesini yaptı.

Ersoy, garın yoğun işçilikli ve çok özel bir yapı olduğuna işaret ederek, tarihi gar binasının özgün mimarisine uygun şekilde yeniden ayağa kaldırıldığını vurguladı.

Sirkeci Garı hem ulaşım hem kültür yaşam merkezi olacak

Sirkeci'de ulaşım aksı özelliğinin korunacağını belirten Ersoy, tarihi gar sahasının aynı zamanda kültür ve yaşam merkezi olarak yeniden şekillendirildiğini kaydetti.

Bakan Ersoy, bölgede açık etkinlik alanlarının da oluşturulacağı bilgisini paylaşarak, vatandaşların gün boyu vakit geçirebileceği yaşam alanlarının, ulaşım işlevi korunarak hayata geçirileceğini ifade etti.

Mehmet Nuri Ersoy, büyük işletme binasında her yaş grubuna hitap edecek bir kütüphane oluşturulacağını, ambar binalarında yer alacak sergi ve tiyatro alanlarının da projeye dahil edildiği vurguladı.

Sirkeci'deki tarihi yapının özgün mimari karakterinin yeniden görünür hale getirilmesi amacıyla kapsamlı restorasyon uygulamaları sürerken alandaki diğer tarihi yapılar da yeniden işlevlendirilerek, kültür ve sanat odaklı kullanıma hazırlanıyor.

Proje kapsamında gar yapısında geçmiş dönemlerde yapılan niteliksiz müdahaleler kaldırılacak. Konser ve etkinlik alanları, seyir terasları, çocuk oyun alanları ve sosyal kullanım alanları oluşturulacak.

Tarihi yarımada siluetine zarar veren niteliksiz ekler de kaldırılarak alan yeniden düzenlenecek.

Ayrıca geçmiş yıllarda yıkılan Emirler Mescidi de yeniden inşa edilecek.

Kaynak: AA

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