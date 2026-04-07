Şirket Yatırımcı İlişkileri ve Genel Kurul Faaliyetleri Açıklandı

Şirket, 2024 yılı boyunca genel kurul toplantısı hariç yatırımcılara yönelik herhangi bir konferans veya toplantı düzenlememiştir. Özel denetçi talebi bulunmamaktadır ve genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler yalnızca Türkçe olarak sunulmuştur.

Genel kurulda, 2024 yılı net dağıtılabilir karı 250.847.000 Türk Lirası olmasına rağmen, Vergi Usul Kanunu gereği dağıtılabilecek kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması teklifi kabul edilmiştir. Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı %75,91 olarak gerçekleşmiştir ve en büyük pay sahibinin ortaklık oranı %74,62'dir.

Şirket, bağış politikası ve kar dağıtım politikası gibi belgeleri kurumsal internet sitesinde yayınlamaktadır. Azlık hakları genişletilmemiştir ve oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır.