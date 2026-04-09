Şirketin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

09.04.2026 21:30
Şirketin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Nisan 2026 tarihinde Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapıldı. Toplantıda, yönetim kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kar dağıtımı gibi gündem maddeleri görüşülerek onaylandı.

Şirketin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 9 Nisan 2026 tarihinde saat 13:00'da Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki RAMADA BY WYNDHAM/Nilüfer Odunluk, Liman Cad. No: 13/A adresinde gerçekekleştirildi. Toplantı, Yönetim Kurulu'nun 11 Mart 2026 tarihli kararına dayanarak düzenlendi ve gerekli tüm hazırlıklar yapıldı.

Toplantı gündeminde, açılış ve başkanlık oluşturulması, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve onaylanması, bağımsız denetim görüşünün okunması, finansal tabloların onaylanması, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, üye sayısı ve ücretlerin belirlenmesi, bağımsız denetim şirketinin onaylanması, kar dağıtımının görüşülmesi, bağış ve yardım konuları, pay geri alım programı bilgisi, teminat ve işlemler hakkında bilgi verilmesi, yönetim hakimiyetindeki pay sahiplerine ilişkin izinler ve dilekler gibi maddeler yer aldı. Toplantı sonucunda, gündem maddeleri görüşülerek onaylandı ve tutanak ile hazır bulunanlar listesi oluşturuldu.

