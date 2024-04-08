Şırnak Belediyesi, bayram tatilinde ücretsiz ulaşım sağlayacak

MAGİNDER, Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki hasta yakınlarına iftar yemeği verdi

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki hasta yakınlarına ve öğrencilere iftar yemeği verdi. MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, depremzede vatandaşlara gıda yardımı yapıldığını ve iftar organizasyonlarıyla yanlarında olduklarını belirtti. Karademir, Malatya'nın zor zamanlardan geçtiğini ve her zaman Malatya'da olduklarını vurguladı.