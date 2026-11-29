Şırnak'ın Cizre ilçesinde 51 yayınevi ve birçok yazara ait kitapların 77 stantta sergilendiği "2. Cizre Kitap Fuarı" sürüyor.

Valilik himayesinde, Cizre Kaymakamlığı organizasyonunda, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Sanat ve Sevgi Sokağı'nda düzenlenen fuar, bu yıl "Kitapla Buluş" temasıyla gerçekleştiriliyor.

Fuara katılan yazar Hüseyin Özden, fuarın Cizre'nin okuryazar oranının artırılması, tarihi ve kültürünün tanıtılması açısından önemine değindi.

Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Özden, "Bölgede okuryazar oranını ne kadar artırırsak ilçe ve il bazında gelişime o kadar açık hale geliriz. Vatandaşlar ve yazarlar olarak bu fuarların her sene yapılmasından ve gençlerimiz için her evde bir kütüphane bulunmasından yanayız." dedi.

Araştırmacı yazar Abdulaziz Bilge de asırlar boyunca kültür, tarih ve medeniyet şehri olarak tanınan Cizre'nin kitap fuarını hak ettiğini dile getirdi.

Bilge, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen Vali Birol Ekici ve Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar'a teşekkür etti.

Vatandaşlardan Edip Ataç ise geçen yıl ilki düzenlenen fuarın bu yıl ikincisinin düzenlenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.