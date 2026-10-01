Şırnak Cizre'de beton dökümü sırasında çöken inşaatta 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şırnak Cizre'de beton dökümü sırasında çöken inşaatta 5 kişi yaralandı

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Şırnak Cizre\'de beton dökümü sırasında çöken inşaatta 5 kişi yaralandı
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Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Sur Mahallesi'nde sabah, tek katlı evin üzerine yapılan ikinci kat inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Beton ve demir yığınlarının altında kalan 5 kişi, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde tek katlı evin üzerine yapılmak istenen ikinci katın inşaatında beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Beton ve demir yığınlarının altında kalan 5 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Sur Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin üzerine ikinci katın yapılması için sürdürülen çalışmalarda beton dökümü sırasında çökme oldu. Çöken bölümde bulunan 5 kişi, beton ve demir yığınlarının altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri inşaat çevresinde güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Şırnak Cizre'de beton dökümü sırasında çöken inşaatta 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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