Şırnak Cizre'de İnci köyü mevkisinde hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şırnak Cizre'de İnci köyü mevkisinde hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak Cizre\'de İnci köyü mevkisinde hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre-Silopi kara yolu İnci köyü mevkisinde hafif ticari araç devrildi, araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 ABT 439 plakalı hafif ticari araç, Cizre- Silopi kara yolu İnci köyü mevkisinde devrildi.

Kazada, araçtaki A.G. (15), S.G. (20), T.G. (17), S.G. (21), K.G. (19) ve A.G. (14) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
Selahattin CizrelioğluTrafik KazalarıŞırnakGüncelSilopiCizreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
A Milli Takım’da büyük şok Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı A Milli Takım'da büyük şok! Yıldız futbolcumuz idmana çıkamadı
Montella’nın tazminatı ’tuzlu’ çıktı İşte TFF’nin ödemesi gereken rakam Montella'nın tazminatı 'tuzlu' çıktı! İşte TFF'nin ödemesi gereken rakam
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu’ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'ndan Betül Sayan Kaya sözleri: Siyasi kimlik dokunulmazlık sağlamaz
Ronaldo’ya hayatının şokunu Galatasaray’ın yıldızı yaşattı Ronaldo'ya hayatının şokunu Galatasaray'ın yıldızı yaşattı
17:08
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu 24 saatte ikinci zam
Bütçe dostuydu, fiyatı uçtu! 24 saatte ikinci zam
17:06
PFDK’ya sevk edilen Hakan Daltaban’dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
PFDK'ya sevk edilen Hakan Daltaban'dan açıklama: Yapılan kupon tutarları simit parası seviyelerinde
16:42
20 yılda mucize yarattı Yok edilen orman yeniden hayat buldu
20 yılda mucize yarattı! Yok edilen orman yeniden hayat buldu
16:31
Meclis’ten çıkarken oğlu soruldu Hayati Yazıcı’dan tek cümlelik yanıt
Meclis'ten çıkarken oğlu soruldu! Hayati Yazıcı'dan tek cümlelik yanıt
16:02
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler Kararından döndüremediler
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler
15:10
Soma’da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Soma'da maden ocağında göçük: 5 işçi göçük altında, kriz merkezi oluşturuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 17:35:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Şırnak Cizre'de İnci köyü mevkisinde hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei