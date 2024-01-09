Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Şahin, makamında AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
" Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Deprem umudu" fotoğrafına oy veren Şahin, "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Yanımda ol anne" fotoğrafını seçti.
"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın "Ata'nın huzurunda" fotoğrafını oylayan Şahin, "Spor" kategorisinde de Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini tercih etti.
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