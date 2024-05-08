Şırnak Dağları Karla Kaplandı - Son Dakika
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Şırnak Dağları Karla Kaplandı

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Şırnak'ta günlerdir süren soğuk hava nedeniyle yüksek bölgeler beyaza büründü. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek dağlar karla kaplandı. Havadan görüntülenen köyler ve dağlar Karadeniz bölgesini aratmadı.

08.05.2024 09:40
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Şırnak dağları beyaza büründü

ŞIRNAK - Şırnak'ta günlerdir etkili olan soğuk hava mayıs ayında kar yağmasına neden oldu. Yüksek bölgeler beyaza büründü.

Şırnak'ta 3 gündür aralıklarla yağan yağmur sonrası bir çok bölgede kar etkili oldu. Yüksek rakımlı yerleşim yerleri kar altında kaldı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerindeki yüksek dağlar beyaz örtüyle kaplandı. Beytüşşebap ilçesine bağlı Mutluca köyü ve 3 bin rakımlı Tanin Dağı beyaz örtüye büründü. Havadan görüntülenen köyler ve dağlar Karadeniz bölgesini aratmadı.

Kaynak: İHA

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