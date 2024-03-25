Şırnak-Hakkari yolu çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika
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Şırnak-Hakkari yolu çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

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Şırnak-Hakkari kara yolunun 14-15 kilometreleri arasında çökme meydana gelmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu yol üzerinde çökmeler ve çatlaklar oluştuğu belirtildi. Karayolları Genel Müdürlüğü ise hafif taşıtlar için Ortabağ Köyü içerisindeki alternatif yolun kullanılabileceğini duyurdu.

25.03.2024 00:27  Güncelleme: 00:31
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Şırnak- Hakkari yolu çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı

ŞIRNAK - Şırnak-Hakkari kara yolunun 14-15 kilometreleri arasında çökme meydana gelmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Uludere ilçesi Ortabağ köyü güzergahı iki tünel arasındaki Şırnak-Hakkari D-400-33 Kontrol Kesim No'lu yolun 14 -15 kilometre arasında 24 Mart 2024 günü saat 20.00 sıralarında aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen heyelandan kaynaklı karayolu üzerinde çökmelerin ve çatlakların olması sebebiyle yol trafiğe kapatılmıştır. Otomobil ve diğer küçük araçların kullanması için Ortabağ köyü içerisinde alternatif yol belirlenmiştir" denildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise, "Şırnak-Hakkari Devlet Yolu'nun Ortabağ geçişinde aşırı yağmur nedeniyle kesintiye uğrayan ulaşım, hafif taşıtlar için Ortabağ Köyü içerisindeki alternatif yoldan sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Şırnak-Hakkari yolu çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Şırnak-Hakkari yolu çökme nedeniyle trafiğe kapatıldı - Son Dakika

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