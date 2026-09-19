Şırnak İdil\'de 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Kaymakam Adıgüzel çelenk sundu

Şırnak İdil'de 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Kaymakam Adıgüzel çelenk sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak İdil'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Törende Kaymakam Anıl Adıgüzel Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından gazileri ve ilçe protokolünü makamında ağırladı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törenin ardından Kaymakam Adıgüzel, gazileri ve ilçe protokolünü makamında ağırladı.
Kaynak: AA
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