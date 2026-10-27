Şırnak İdil\'de kamyonet şarampole devrildi, sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı

Şırnak İdil'de kamyonet şarampole devrildi, sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın İdil ilçesinde Pınarbaşı köyü yakınlarında kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 4 kişi olmak üzere 5 kişi yaralandı, yaralılar Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.
Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Pınarbaşı köyü yakınlarında, O.A. yönetimindeki 43 BB 740 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Cizre ve İdil devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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