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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, belediye ekipleri ve vatandaşlar kar küreme ve temizleme çalışmaları yapıyor.

Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesinde 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
12.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 13:24
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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışından kapanan 12 yerleşim biriminin yolunun ulaşıma açılması için ekipler, çalışma yürütüyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ilçede, belediye ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde, araçların üzerinde biriken karları temizledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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