Şırnak kara yolu kar ve çığ nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri çalışma yürütürken, kömür ve gıda yüklü yaklaşık 20 TIR şoförü, araçlarıyla yolun açılmasını bekliyor.

Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 175 yerleşim yerinin yolunun açılması için karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Hakkari- Şırnak kara yolu da Köprülü-Ortaköy bölümünde kar ve çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kapanan yolda Karayolları Hakkari 114. Şube Şefliği ekipleri çalışma yürütürken, Van istikametinden Şırnak'a gitmek isteyen 20'ye yakın TIR şoförü, araçlarıyla yolun açılmasını bekliyor.