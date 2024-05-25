Şırnak Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu etkinliği düzenledi - Son Dakika
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Şırnak Müftülüğü 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu etkinliği düzenledi

Şırnak Müftülüğü 4-6 yaş Kur\'an kursu yıl sonu etkinliği düzenledi

Şırnak Müftülüğü tarafından düzenlenen 4-6 yaş Kur'an kursu yıl sonu etkinliği Şehir Stadı'nda gerçekleştirildi. Programda, kursu tamamlayan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, öğrenciler Filistin'de hayatını kaybeden akranları anısına şiir ve ilahi okudu, tiyatro gösterisi yaptı. İl Müftüsü Ahmet Dilek, konuşmasında öğrencilerin 8 aydır aldıkları eğitimden bahsederek, bu etkinliğin onların sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve streslerini atmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

25.05.2024 18:01
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Şırnak Müftülüğünce 4-6 yaş grubu Kur'an kursu yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

Şehir Stadı'nda düzenlenen program, kursu tamamlayan öğrencilerin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kursta eğitim gören öğrenciler, Filistin'de hayatını kaybeden akranları anısına şiir ve ilahi okudu, tiyatro gösterisi yaptı.

Öğrenciler ayrıca ezberledikleri kısa sureleri de okudu.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, programdaki konuşmasında, 4-6 yaş Kur'an kursu öğrencilerinin 8 aydır birçok konuda eğitim aldığını söyledi.

Bu programı da onların sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve eğitim süreçleri boyunca streslerini atmak için düzenlediklerini belirten Dilek, "Camilerimizde, Kur'an kurslarımızda öğrencilerimiz, Kur'an'ı Kerim'i öğrenmeye, ahlaki değerleri, milli, manevi değerleri öğrenmeye, bizler de öğretmeye gayret ediyoruz. Şırnak'ımız manevi konularda çok hassas. Bizde bunun bilincindeyiz ve en güzel şekilde yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, peygamberimizin hadisi şeriflerini, milli ve manevi değerlerimizi öğretmek için müftülük olarak hazırız" ifadelerini kullandı.

Programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Osman Geliş, kurum temsilcileri, öğrenciler, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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