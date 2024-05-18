Şırnak Petrolspor Bölgesel Amatör Lige Yükseldi

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Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükselme baraj müsabakasında Şırnak Şehir Stadyumu'nda oynanan futbol müsabakasında Şırnak Petrol Spor, Öz İdil Sporu 2-1 yenerek BAL liginde mücadele etmeye hak kazandı.

Şırnak'ta BAL takımı Şırnak Petrol Spor ile Şırnak Amatör Ligi şampiyonu Öz İdil Sporun Bölgesel Amatör Liginde mücadele etmek için oynadığı baraj maçını Şırnak Petrol Spor 2-1 kazandı. Şırnak Petrol Spor kazandığı bu maçla 2024-2025 futbol sezonunda Bölgesel Amatör Lig'de oynamaya hak kazandı.

Şırnak Şehir Stadyumu'nda oynanan futbol maçı öncesinde Şırnak Amatör Liginde Şampiyon olan Öz İdil'e Şampiyonluk kupası verildi.

Çok sayıda taraftar ve futbolseverinde türbinden takip ettiği maçın ilk yarısı Hakan Doğan'ın attığı iki gol ile Şırnak Petrol Sporun üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısının hemen başında Öz İdil Spor skoru bire indiren golü kaydetti. Maçın geriye kalan süresinde başka gol olmayınca Şırnak Petrol Spor, Öz İdil Sporu 2-1 yenerek büyük bir başarıya imza attı.

2023-2024 Futbol sezonunda BAL'da mücadele eden Şırnak Petrol spor, kazandığı bu maçtan sonra 2024-2025 Futbol sezonunda da Bölgesel Amatör Ligde oynamaya hak kazandı. - ŞIRNAK